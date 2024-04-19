TRAGEDIA IERI AD ACI SANT'ANTONIO: OPERAIO DI 31 ANNI SCHIACCIATO DALLA PORTA DELL'ASCENSORE MENTRE SOCCORREVA UNA RAGAZZA

Antonio Pistone, un manutentore di ascensori di soli 31 anni, ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro avvenuto in un condominio di via Marchese di Casalotto civico 55 ad Aci Sant'Antonio....

Antonio Pistone, un manutentore di ascensori di soli 31 anni, ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro avvenuto in un condominio di via Marchese di Casalotto civico 55 ad Aci Sant'Antonio. Lavorando all'interno dell'ascensore, Antonio è rimasto incastrato tra la cabina e la porta di un piano, causando il suo decesso.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale del comando provinciale di Catania è stato cruciale per liberare il corpo dell'operaio. Purtroppo, i medici del 118 hanno constatato il decesso del giovane. Una donna presente nella cabina durante l'incidente è stata soccorsa dal personale medico a causa dello shock subito.

Le autorità competenti, inclusi i carabinieri, sono intervenute sul posto per avviare le indagini volte a comprendere le circostanze esatte dell'incidente.

La notizia della morte di Antonio ha scosso profondamente la comunità locale. Conosciuto anche per essere un organizzatore di serate nel capoluogo etneo, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore di coloro che lo conoscevano. I social network si sono riempiti di messaggi di cordoglio e ricordi di amici e conoscenti, che lo descrivono come un amico leale e un compagno di avventure.

La CGIL di Catania si unisce al dolore della famiglia di Antonio Pistone, sottolineando la necessità di garantire la sicurezza sul lavoro. Il sindacato ribadisce l'importanza di ridurre a zero gli infortuni mortali, esortando un cambiamento immediato nell'approccio aziendale e nei controlli per evitare tragedie simili in futuro.

Antonio Pistone sarà ricordato non solo per il suo lavoro e la sua vitalità, ma anche per il vuoto che la sua assenza lascia nella comunità. Gli amici lo salutano con affetto e promettono di portare avanti il suo ricordo nelle loro attività future.