TRAGEDIA IERI NELL'AGRIGENTINO: UOMO ACCOLTELLA MOGLIE E FIGLI, POI SI BARRICA IN CASA. SI ARRENDE DOPO ORE. FIGLI IN GRAVI CONDIZIONI, MOGLIE FUORI PERICOL

Momenti di puro terrore ieri pomeriggio a Cianciana, un tranquillo comune nell'agrigentino, quando un uomo di 35 anni, Daniele Alba si è barricato in casa dopo aver aggredito con un coltello la moglie e i due figli piccoli.

L'allarme è scattato intorno alle 14:30, quando le autorità sono state informate dell'accaduto.

La donna, di origini polacche, e il figlio di sette anni sono riusciti a fuggire dall'abitazione nonostante le gravi ferite riportate. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno immediatamente prestato i primi soccorsi. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Ribera, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Il bambino, le cui condizioni sono apparse subito critiche, è stato trasferito con l'elisoccorso all'Ospedale dei Bambini di Palermo e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, poiché una delle coltellate aveva sfiorato il cuore.

L'altra figlia, una bambina di tre anni, è stata successivamente liberata dal padre, convinto da un operatore del 118. La bambina, in gravi condizioni a causa di un'emorragia cerebrale, è stata trasportata anch'essa in elisoccorso al Civico di Palermo, dove si trova ora in terapia intensiva.

La situazione ha richiesto l'intervento di un mediatore, che ha avviato una delicata trattativa con l'uomo barricatosi in casa. Le forze dell'ordine, considerate le circostanze, hanno valutato la possibilità di fare irruzione nell'appartamento, ma in serata, fortunatamente, Daniele Alba ha deciso di arrendersi e si è consegnato ai Carabinieri senza ulteriori incidenti.