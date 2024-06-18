TRAGEDIA IERI SERA A ROMA: RAGAZZA DI 25 ANNI IN MONOPATTINO UCCISA DA UN'AUTO

È morta sul colpo, poco dopo le 19 di ieri, Manila De Luca, 24enne residente a Tor Bella Monaca. La giovane è stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada su un monopattino, nei pres...

È morta sul colpo, poco dopo le 19 di ieri, Manila De Luca, 24enne residente a Tor Bella Monaca. La giovane è stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada su un monopattino, nei pressi di un semaforo. Alla guida del veicolo c'era un uomo, secondo le testimonianze, l'automobilista avrebbe attraversato l'incrocio con il semaforo rosso, ma il conducente nega ogni addebito.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del VI Gruppo Torri, che hanno accompagnato il conducente al Policlinico Tor Vergata per gli accertamenti tossicologici.

Le indagini sono attualmente in corso per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Questo tragico evento si aggiunge a una lunga lista di incidenti stradali nella capitale. Manila De Luca è la sesta vittima su monopattino dal 2022, anno in cui questi mezzi hanno iniziato a circolare più diffusamente in città.

Sui social, amici e conoscenti hanno espresso il loro dolore e il loro cordoglio per la perdita della giovane. Decine i messaggi di ricordo e di solidarietà verso la famiglia della vittima.