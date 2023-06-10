TRAGEDIA IERI SULLA STATALE 640 AD AGRIGENTO. MORTI CARBONIZZATI DUE 70ENNI DI FAVARA

Tragedia ieri pomeriggio sulla strada statale 640, in provincia di AgrigentoDue persone hanno perso la vita in un incidente. Le vittime sono Giuseppe Nobile, 75 anni, di Favara e la compagna Calogera...

Tragedia ieri pomeriggio sulla strada statale 640, in provincia di Agrigento

Due persone hanno perso la vita in un incidente.

Le vittime sono Giuseppe Nobile, 75 anni, di Favara e la compagna Calogera Stella di 70 anni. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell'incidente: la loro vettura, una vecchia Fiat Panda, sarebbe stata tamponata da un'Audi A3. Dopo essersi ribaltata più volte, la Panda si è incendiata.

Il conducente dell'Audi A3 ha riportato lievi ferite ed è in stato di choc.

“Per l’ennesima volta siamo chiamati a commentare notizie terribili di sangue sulle strade. Per l’ennesima volta vittime favaresi. A perdere la vita, insieme alla compagna, è stato un professionista conosciuto e apprezzato, un concittadino che tutti ricorderemo con affetto. Siamo vicini ai familiari e agli amici per questa perdita drammatica”. Lo dice il sindaco di Favara Antonio Palumbo dopo aver appreso della terribile morte.