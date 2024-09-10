TRAGEDIA IN FAMIGLIA A GELA: FIGLIO UCCIDE LA MADRE A COLTELLATE

E'stato arrestato e condotto in carcere dai carabinieri Filippo Tinnirello, l'uomo di 43 anni che ieri, al culmine dell'ennesima lite, ha ucciso la madre Francesca Ferrigno, di 64 anni.L'omicidio è av...

E'stato arrestato e condotto in carcere dai carabinieri Filippo Tinnirello, l'uomo di 43 anni che ieri, al culmine dell'ennesima lite, ha ucciso la madre Francesca Ferrigno, di 64 anni.

L'omicidio è avvenuto a Gela (Caltanissetta), in via Vitali, nel quartiere Cantina Sociale, nella casa dove i due abitavano.

L'uomo ha ucciso la madre con due coltellate, una al ventre e una alla gola. Fendenti che si sono rivelati fatali. Subito dopo è andato a costituirsi in commisariato, confessando il delitto.

Quando le forze dell'ordine e il 118 sono arrivati nella casa di via Vitali la donna era già morta.

Filippo Tinnirello, disoccupato e con precedenti penali per droga, era seguito dal Dipartimento di Salute Mentale per i suoi problemi di tossicodipendenza. Il movente del delitto sarebbe proprio da ricercare nel precario stato di salute mentale dell'uomo.

A quanto pare tra madre e figlio i litigi erano continui e avvenivano per qualsiasi motivo. Nella notte Tinnirello è stato interrogato a lungo dai carabinieri che conducono le indagini. L'arma con cui è stata uccisa la donna è stata sequestrata.