95047

TRAGEDIA IN MARE NEL RAGUSANO: UN 17ENNE DEL GAMBIA MUORE ANNEGATO

Tragedia nelle acque di Randello, una riserva naturale a Ragusa, dove un diciassettenne del Gambia, ospite in una comunità di Caltagirone, è morto annegato dopo essersi tuffato in mare.Il giovane si t...

A cura di Redazione Redazione
24 agosto 2019 16:40
TRAGEDIA IN MARE NEL RAGUSANO: UN 17ENNE DEL GAMBIA MUORE ANNEGATO -
Dintorni
Condividi

Tragedia nelle acque di Randello, una riserva naturale a Ragusa, dove un diciassettenne del Gambia, ospite in una comunità di Caltagirone, è morto annegato dopo essersi tuffato in mare.

Il giovane si trovava in gita assieme ad altri giovani migranti e agli educatori della comunità, che sono stati ascoltati dagli agenti della squadra mobile per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

In quel tratto di spiaggia non è presente vigilanza comunale.

L’intervento di alcuni medici in vacanza e della polizia di Stato è stato però vano: dopo essere stato recuperato, i sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047