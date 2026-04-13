TRAGEDIA IN PUGLIA: ALBERO CADE PER IL VENTO, MUORE 12ENNE ALL’USCITA DA SCUOLA

BISCEGLIE (BAT) – Una tragedia che sconvolge un’intera comunità. Alicia Amoruso, 12 anni, ha perso la vita a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero improvvisamente crollato, con ogni probabilità a causa delle forti raffiche di vento che nelle ultime ore stanno interessando la zona.

La ragazzina stava uscendo da scuola quando si è consumato il dramma, a pochi metri dall’istituto “Monterisi”, tra via Cosmai e via Veneziano. Secondo le prime ricostruzioni, il pino si sarebbe spezzato all’improvviso, travolgendola e lasciandola incastrata sotto il tronco. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, Alicia era ancora sotto l’albero, con lo zaino sulle spalle.

Trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie, la 12enne è arrivata già senza vita. Il suo cuore avrebbe smesso di battere durante il tragitto. I medici hanno riscontrato un grave politrauma da schiacciamento.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Trani, che ha iscritto un procedimento contro ignoti per omicidio colposo, con l’obiettivo di chiarire eventuali responsabilità legate alla manutenzione e alla sicurezza dell’area. Sul corpo della giovane sarà eseguita l’autopsia.

Profondo il cordoglio in città. Il sindaco Angelantonio Angarano ha parlato di “una tragedia indicibile che lascia tutta la città senza parole”. “Sono sconvolto, distrutto. Penso ai suoi genitori, alla sua famiglia, ai suoi amici. È straziante”, ha dichiarato.

Un dolore immenso che colpisce non solo la famiglia, ma un’intera comunità oggi sotto shock.