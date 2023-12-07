TRAGEDIA IN UN CANTIERE DEL MESSINESE, 52ENNE DI MISTERBIANCO ACCUSA UN MALORE E MUORE DAVANTI AI COLLEGHI

Tragedia ieri mattina nel messinese precisamente nel comune di Rocca di Caprileone dove il capannone di una ditta di materiali edili è diventato il teatro di un evento drammatico. Un camionista G.T....

Tragedia ieri mattina nel messinese precisamente nel comune di Rocca di Caprileone dove il capannone di una ditta di materiali edili è diventato il teatro di un evento drammatico.

Un camionista G.T. di 52 anni, di Misterbianco, durante le normali operazioni di scarico del mezzo ha improvvisamente accusato un malore, perdendo i sensi.

I colleghi presenti sul luogo sono intervenuti prontamente, cercando di prestare soccorso al malcapitato.

Contestualmente, è stata effettuata una chiamata al numero unico per le emergenze per richiedere l’ambulanza, sperando di poter garantire il trasporto immediato in ospedale per le cure necessarie.

Purtroppo, nonostante gli sforzi congiunti dei soccorritori il camionista è deceduto prima di poter ricevere le cure mediche adeguate.

Sul luogo sono giunti prontamente i Carabinieri, che hanno avviato le prime indagini per cercare di comprendere le cause del decesso. Il medico legale è stato immediatamente richiesto dal magistrato di turno, nel tentativo di individuare eventuali elementi che possano chiarire le circostanze dell’accaduto.