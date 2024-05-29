TRAGEDIA IN VALTELLINA, TRE MILITARI GDF MORTI DURANTE ESERCITAZIONE IN MONTAGNA

Tragedia in Valtellina oggi, dove tre militari della Guardia di Finanza sono morti durante un'esercitazione in parete nel territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Illesi altri due f...

Tragedia in Valtellina oggi, dove tre militari della Guardia di Finanza sono morti durante un'esercitazione in parete nel territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Illesi altri due finanzieri che prendevano parte all'esercitazione. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13. Le vittime, Luca Piani, 33enne di Tirano, Simone Giacomelli, 24enne di Bormio e Alessandro Pozzi, 23enne di Santa Caterina Valfurva, sarebbero precipitati dal precipizio degli Asteroidi.

"Apprendo con dolore la notizia che riguarda tre finanzieri del Soccorso Alpino deceduti oggi in un drammatico incidente avvenuto nella zona di Val Masino, in provincia di Sondrio, mentre stavano effettuando una esercitazione. Alle famiglie dei tre giovani militari esprimo il mio profondo sentimento di cordoglio insieme alla mia più sentita vicinanza ai colleghi e alla Guardia di Finanza", scrive su X la premier Giorgia Meloni.

“Mi stringo al dolore delle famiglie dei tre giovani militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza morti tragicamente in Val Masino durante un’esercitazione - il messaggio di cordoglio del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti - Le mie condoglianze anche alla Guardia di Finanza per questo lutto che colpisce profondamente tutti noi”.

"È con immenso dolore che esprimo, a nome di tutta la famiglia della Difesa e mio personale, i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari dei tre militari della Guardia di Finanza scomparsi oggi", afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota. "Esprimo al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, le mie più sentite condoglianze. Tutta la Difesa si stringe idealmente ai familiari, agli affetti più cari e ai colleghi dei tre servitori dello Stato che hanno tragicamente perso la vita oggi".