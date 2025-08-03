Tragedia nel Barese: auto fuori controllo travolge ciclisti, tre morti e un ferito grave

TERLIZZI (Bari) – È di tre morti e un ferito grave il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, domenica 3 agosto, sulla strada provinciale 231, in direzione sud, all’altezza...

TERLIZZI (Bari) – È di tre morti e un ferito grave il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, domenica 3 agosto, sulla strada provinciale 231, in direzione sud, all’altezza di Terlizzi. Cinque ciclisti, tutti originari di Andria, sono stati travolti da un’automobile. Tre di loro – Sandro Abruzzese, Vincenzo Mantovani e Antonio Porro – sono morti sul colpo o poco dopo l’impatto. Un quarto ciclista è ricoverato in gravi condizioni, mentre il quinto è rimasto illeso.

Le vittime facevano parte del gruppo ciclistico amatoriale Ciclo Avis Andria. Abruzzese e Porro facevano anche parte del consiglio direttivo dell’associazione. L'incidente si è verificato intorno alle ore 8:30. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto coinvolta, una berlina condotta da un uomo di 32 anni residente a Corato, avrebbe perso il controllo travolgendo i ciclisti e finendo poi contro il guardrail.

Il conducente, in evidente stato di shock, è stato soccorso e trasportato al Policlinico di Bari. È stato lui a chiamare per primo i soccorsi. Il personale del 118, giunto tempestivamente sul posto, non ha potuto far nulla per salvare le tre vittime.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti delle Polizie locali di Terlizzi e Ruvo di Puglia, insieme ai carabinieri, che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Profonda la commozione a Terlizzi e Andria. Il sindaco di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, ha espresso il proprio cordoglio in un post pubblicato sui social:

“Una notizia che ci lascia sgomenti, increduli. La strada, che dovrebbe unire, oggi ci restituisce solo dolore. Ai familiari e a tutta la città di Andria va il nostro abbraccio più sincero, il rispetto del silenzio e della preghiera, nella speranza che possano trovare conforto nella vicinanza e nella solidarietà di tutta la nostra cittadinanza.”

Il gruppo Ciclo Avis Andria non ha ancora diffuso un comunicato ufficiale, ma in tanti sui social stanno ricordando le vittime con messaggi carichi di affetto e dolore.