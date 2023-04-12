TRAGEDIA NEL MESSINESE. 80 ENNE MUORE CADENDO NEL CAMINO MENTRE IL MARITO ERA A FARE LEGNA

Una donna di 80 anni, Rosina Danzè, ha perso la vita nella tarda serata di ieri in un incidente avvenuto nella sua abitazione in contrada Lunella a Sant’Angelo di Brolo (Me). L’anziana era intenta a r...

Una donna di 80 anni, Rosina Danzè, ha perso la vita nella tarda serata di ieri in un incidente avvenuto nella sua abitazione in contrada Lunella a Sant’Angelo di Brolo (Me).

L’anziana era intenta a riscaldarsi davanti al focolare quando, probabilmente per un malore, è caduta sui ceppi che ardevano perdendo i sensi e ha trovato la morte.

A fare la scoperta, come ricostruisce oggi il quotidiano La Gazzetta del Sud, è stato il marito tornato dalla legnaia dove si era recato per prendere altra legna da ardere, era però troppo tardi per potere dare soccorso alla donna rimasta ustionata in tutto il corpo.