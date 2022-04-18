TRAGEDIA NEL PALERMITANO: DUE PEDONI INVESTITI E UCCISI, GUIDATORE DENUNCIATO PER OMICIDIO STRADALE

Tragedia a Prizzi, in provincia di Palermo, due uomini sono stati travolti e uccisi da una Fiat Freemont, condotta da un imprenditore di 48 anni, denunciato dai carabinieri per omicidio stradale.L'inc...

Tragedia a Prizzi, in provincia di Palermo, due uomini sono stati travolti e uccisi da una Fiat Freemont, condotta da un imprenditore di 48 anni, denunciato dai carabinieri per omicidio stradale.

L'incidente è avvenuto nella sera di Pasqua. Le due vittime, Antonino Vallone, di 84 anni, e Nicola Costa, di 82, stavano percorrendo via Sandro Pertini, quando sono stati investiti dall'auto.

Trasportati all'ospedale di Corleone, sono morti poco dopo. Indagano i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi.

L'auto è stata sequestrata.