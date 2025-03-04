TRAGEDIA NEL PORTO DI CATANIA, MUORE UN OPERAIO CAMPANO DI 52ANNI

Un marinaio napoletano di 52 anni, Vincenzo Giova, padre di quattro figli, è morto ieri sera a Catania mentre era al lavoro a bordo dell'eurocargo Ravenna, del gruppo Grimaldi, che sarebbe dovuto salp...

L'incidente sarebbe avvenuto durante le fasi di carico nel porto del capoluogo etneo. Sul posto sono intervenuti militari della Guardia costiera, agenti della polizia di frontiera e personale del 118. La Procura di Catania, con la procuratrice aggiunta Agata Santonocito e la sostituta Lina Trovato, ha aperto un'inchiesta, affidando le indagini alla polizia, e disposto il sequestro dell'area della nave dove è avvenuto l'incidente per potere eseguire rilievi e atti utili alle indagini.

C'è un indagato, per omicidio colposo: è un manovratore catanese sessantenne che è difeso dall'avvocato Luca Blasi. "E' un atto dovuto a garanzia dell'indagato - spiega il penalista - che consentirà di partecipare a eventuali accertamenti irripetibili" . La Procura sta vagliando la posizione di due operai già sentiti dalla pm Lina Trovato, titolare dell'inchiesta con la procuratrice aggiunta Agata Santonocito.

La compagnia Grimaldi è vicina alla famiglia della vittima e i loro funzionari sono a Catania per seguire il caso da vicino.