TRAGEDIA NEL TORINESE,SPARA ALLA MOGLIE E LA UCCIDE, POI AI GEMELLINI E AL CANE E SI SUICIDA. MORTO ANCHE UNO DEI BAMBINI

Tragedia familiare a Torino: stamani all'alba un uomo di 40 anni ha sparato alla moglie, uccidendola, poi ha rivolto la pistola contro i figli, gemellini, e al cane e si è suicidato. La tragedia è avvenuta intorno alle 5.30 circa, a Carignano, nel torinese. All'interno di una villetta privata, il proprietario 40enne ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco, legalmente detenuta, contro la moglie, i due figli minori e il cane, sparandosi subito dopo alla testa.

Pochi minuti fa anche uno dei due figlioletti colpiti da colpi di arma da fuoco sparati dal padre, omicida suicida, è deceduto all'ospedale di Torino. Rimane gravissima la sorellina. Sul posto, a Carignano, nel torinese, i carabinieri che stanno indagando sui motivi del raptus che ha spinto l'uomo, un 40enne, a sparare contro la moglie, i due figli e il cane.

La donna è stata trovata cadavere dai carabinieri che, allertati dai vicini, hanno sfondato la porta, mentre i 2 figli, due gemellini, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale in gravissime condizioni. L'uomo nonostante l' assistenza medica del 118 è morto dopo poco. Sul posto i carabinieri per i rilievi scientifici.

