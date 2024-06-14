TRAGEDIA NELLA NOTTE A BELPASSO: 22ENNE CENTAURO PERDE LA VITA IN UN INCIDENTE

Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte in via Pantano, nella zona industriale di Belpasso.La tragedia ha causato la morte del 22enne Alessandro Milici di Camporotondo Etneo.Il gi...

Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte in via Pantano, nella zona industriale di Belpasso.

La tragedia ha causato la morte del 22enne Alessandro Milici di Camporotondo Etneo.

Il giovane era alla guida di una moto di grossa cilindrata che per cause al momento non note si è scontrata con una Volkswagen Golf condotta da un 31enne.

L'impatto è stato fatale per il centauro, che è deceduto sul colpo, rendendo vani tutti i tentativi di soccorso.

Il conducente della Golf, rimasto ferito nell'incidente, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Paternò.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Belpasso per effettuare i rilievi necessari e chiarire la dinamica dell'accaduto.

Sul posto pure i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò sono stati chiamati in azione. Il loro intervento è stato fondamentale per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti

Questo drammatico episodio pone nuovamente l'attenzione sulla sicurezza stradale, in particolare nelle aree industriali che spesso sono teatro di gravi incidenti.

È necessario un impegno collettivo da parte delle istituzioni e dei cittadini per migliorare la sicurezza sulle strade e prevenire ulteriori tragedie.