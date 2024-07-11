TRAGEDIA NELLA NOTTE A CATANIA: MORTI DUE RAGAZZI DI 19 E 23 ANNI IN UN INCIDENTE IN CORSO INDIPENDENZA

Tragedia nella notte a Catania dove due ragazzi hanno perso la vita in un incidente stradale in corso Indipendenza. I due giovani di 19 e 23 anni si trovavano a bordo di una moto e rimane ancora da st...

Tragedia nella notte a Catania dove due ragazzi hanno perso la vita in un incidente stradale in corso Indipendenza. I due giovani di 19 e 23 anni si trovavano a bordo di una moto e rimane ancora da stabilire se si siano scontrati con altri veicoli o se il sinistro sia stato del tutto autonomo.

Le vittime sono Alfio Cuffari, 19 anni, e Salvo Giardino, 23 anni. Le indagini ancora in corso sono condotte dalla polizia municipale giunta sul posto assieme ai sanitari del 118.

Come detto, la dinamica dell’incidente non è stata del tutto chiarita e si stanno visionando anche le telecamere della zona per capire se possono esserci immagini utili a ricostruire il tragico impatto nel quale hanno perso la vita Alfio e Salvo.

Si sta cercando di capire se in qualche modo ci siano altri mezzi coinvolti nell’incidente mortale o quale sia stato l’imprevisto che ha fatto perdere il controllo della moto al guidatore.

L’incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio con Corso IV Novembre e qui i rilievi della polizia municipale sono stati mirati anche alla ricerca di acce di altre mezzi.