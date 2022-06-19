TRAGEDIA NELLA NOTTE A CATANIA, SCONTRO AUTO MOTO, MORTI DUE GIOVANI

Tragedia nella notte a Catania.Bilancio pesantissimo di due morti nello scontro che si è verificato poco prima delle 2 di notte nella centralissima via Etnea di Catania all’angolo con via Istituto Sac...

Tragedia nella notte a Catania.

Bilancio pesantissimo di due morti nello scontro che si è verificato poco prima delle 2 di notte nella centralissima via Etnea di Catania all’angolo con via Istituto Sacro Cuore.

A scontrarsi per cause al vaglio da parte dell'autorità una Opel Corsa e una moto di grossa cilindrata.

Il bilancio sarebbe gravissimo e vedrebbe due morti. Si tratta dei due ragazzi in sella alla moto.

Al momento non si conoscono le generalità.

Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che l’auto stesse svoltando su via Istituto Sacro Cuore quando la moto sarebbe sopraggiunta scontrandosi contro il veicolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della polizia e i soccorritori del 118 che hanno provato a rianimare i due giovani ma senza successo.

I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale.