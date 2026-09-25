TRAGEDIA nella notte a Lucca, incendio in un edificio: due morti e 13 feriti, anche bambini

Le fiamme sono divampate nel quartiere San Vito. Tra i feriti anche diversi bambini, mobilitati numerosi mezzi di soccorso.

LUCCA – Tragedia nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre nel quartiere San Vito, dove un incendio divampato all’interno di un edificio ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre 13. Tra i feriti ci sono anche alcuni bambini.

Le fiamme sono scoppiate nella zona tra via Bertini e via Corsica, facendo scattare immediatamente l’allarme e una vasta operazione di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e numerosi mezzi del 118, impegnati per soccorrere gli occupanti dell’edificio e mettere in sicurezza l’intera area.

Il bilancio, purtroppo, è pesante: due persone hanno perso la vita, mentre 13 feriti sono stati trasportati negli ospedali di Lucca, Pisa e Versilia. Tra loro anche diversi minori.

Una donna, inizialmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Lucca, è stata successivamente trasferita a Pisa. Altri feriti sono stati invece ricoverati con diversi livelli di gravità.

Vista la portata dell’emergenza è stato attivato anche il coordinamento regionale per le maxi-emergenze, con l’impiego complessivo di numerosi mezzi sanitari e l’allertamento dell’elisoccorso.

Una volta domate le fiamme sono iniziate le verifiche per stabilire da dove sia partito l’incendio e quali siano state le cause del rogo. Gli accertamenti sono ancora in corso.