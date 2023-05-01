Tragedia a Mascalucia nella notte. Una donna di 73 enne , Agata Nicotra, è morta nell'incendio della propria abitazione, in via Verdi. Ad avvertire i soccorsi sono stati i vicini di casa della donna,...

TRAGEDIA NELLA NOTTE A MASCALUCIA, 73ENNE MUORE IN INCENDIO SCOPPIATO NELLA SUA ABITAZIONE

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che dopo aver forzato la porta sono entrati nell'appartamento e hanno trovato la donna, ex insegnante, per terra priva di vita. Da una prima ricostruzione, la donna, che al momento della tragedia si trovava da sola in casa, sarebbe morta per aver inalato i fumi sprigionati dal rogo.

Lo stabile in cui è avvenuto l'incendio è a tre piani e secondo le prime indagini, il rogo sarebbe partito dal locale della lavanderia. Rimane da chiarire come mai la donna non sia riuscita ad uscire fuori dall'appartamento in tempo utile per salvarsi.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri per le indagini e stabilire la causa.

Il sindaco di Mascalucia, Vincenzo Magra, appresa la notizia, ha espresso il proprio cordoglio: "Apprendo di una tragedia sconvolgente la morte della Maestra Agata Nicotra conosciuta da tutti nella nostra comunità. Persona affabile ed amorevole. Rip. Si rimane senza parole".