TRAGEDIA NELLA NOTTE A MILANO. INCENDIO IN UN NEGOZIO MORTI TRE GIOVANI DI 24, 19 E 17 ANNI

E' di 3 morti il bilancio di un incendio avvenuto a Milano, in un emporio di articoli cinesi. Le vittime, tutte giovani e di nazionalità cinese, sono due fratelli di 19 e 17 anni e una 24enne. Lo hann...

A cura di Redazione Redazione
13 settembre 2024 07:57
E' di 3 morti il bilancio di un incendio avvenuto a Milano, in un emporio di articoli cinesi. Le vittime, tutte giovani e di nazionalità cinese, sono due fratelli di 19 e 17 anni e una 24enne.

Lo hanno reso noto i vigili del fuoco, impegnati tutta la notta per domare le fiamme. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate.

Carabinieri e polizia scientifica hanno avviato le indagini per stabilire la dinamica del tragico evento.

Sul posto 118 e polizia locale.Si sta ancora lavorando al raffreddamento dei locali.

