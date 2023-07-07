TRAGEDIA NELLA NOTTE A MILANO. INCENDIO IN UNA CASA DI RIPOSO: 6 MORTI E 81 INTOSSICATI, 2 SONO IN GRAVISSIME CONDIZIONI

E' di sei morti e 81 persone portate in 15 ospedali di Milano e dell'hinterland l'ultimo bilancio dell'incendio scoppiato questa notte nella residenza per anziani Casa dei Coniugi di Milano.Si tratta...

E' di sei morti e 81 persone portate in 15 ospedali di Milano e dell'hinterland l'ultimo bilancio dell'incendio scoppiato questa notte nella residenza per anziani Casa dei Coniugi di Milano.

Si tratta di persone intossicate, nessuno con ustioni.

Due pazienti, fanno sapere dall'Agenzia di emergenza urgenza, sono stati portati in gravissime condizioni agli ospedali Niguarda e San Raffaele, quattordici in condizioni serie e 65 meno gravi. le vittime sono cinque donne e un uomo.

L'incendio scoppiato in una camera della residenza per anziani Casa dei coniugi di Milano è stato "contenuto. Viene da dire in questi casi che poteva andare peggio, ma sei morti sono in bilancio pesantissimo": così ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha fatto un sopralluogo nella struttura insieme all'assessore alla Sicurezza Marco Granelli.

Sono cinque donne e un uomo le vittime dell'incendio scoppiato nella residenza per anziani Casa dei coniugi di Milano. Due delle donne sono morte carbonizzate, mentre a causa delle esalazioni di fumo sono decedute tre donne e un uomo.

Sono decedute a causa delle fiamme due delle vittime dell'incendio scoppiato questa notte nella casa di riposo 'Casa per coniugi', mentre le altre quattro sono morte per l'intossicazione da fumo che ha interessato il primo piano della struttura e poi ha invaso anche il secondo piano. Secondo i Vigili del fuoco, altri tre anziani sono in gravi condizioni in ospedale mentre altri 40 sono stati soccorsi con sintomi di un'intossicazione ma non grave. La struttura è in parte inagibile. Parte degli ospiti sono stati portati in un'altra ala dove sono in corso le attività. Al momento i pompieri escludono una matrice dolosa dell'incendio.

E' chiusa al traffico e transennata via dei Cinquecento, la strada nella periferia sud di Milano dove si trova la residenza per anziani Casa dei coniugi, in cui questa notte intorno all'1:20 è scoppiato un incendio in cui sono rimaste uccise sei persone e altre 81 sono rimaste intossicate. Sono numerosi i mezzi dei Vigili del fuoco sul posto, presente anche la Polizia scientifica.

Intorno all'1:20 si è sviluppato l'incendio. Sul posto sono arrivati quattro mezzi di soccorso avanzato, uno di coordinamento e 11 ambulanze, alcune delle quali hanno fatto la spola dagli ospedali. Il rogo è scoppiato al primo piano della struttura di proprietà del Comune di Milano e gestito dalla cooperativa Proges, che ha 210 posti letto.

La 'Casa per coniugi' è una residenza sanitaria assistenziale di proprietà del Comune di Milano gestita dalla cooperativa Proges, che controlla 300 strutture in 11 regioni. E' dedicata ad accogliere anziani con vari livelli di non autosufficienza, che non hanno bisogno di prestazioni ospedaliere. E' suddivisa in 12 nuclei di cui due dedicati a malati di Alzheimer. La struttura, che si trova in via dei Cinquecento, nella zona sud di Milano, vicino a Piazzale Corvetto, è situata in un edificio di tre piani del 1920 e ha 210 posti letto. A casa di riposto è stata adibita nel 1955.