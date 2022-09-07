TRAGEDIA NELLA NOTTE AD ACICASTELLO, AUTO FINISCE CONTRO UN MURO: MORTA 27 ENNE

Tragedia della strada nella notte appena trascorsa, precisamente nelle prime ore di venerdì, intorno alle ore 04, accaduta in via Nazionale, tratto della strada statale 114, nel territorio di Aci Cast...

Tragedia della strada nella notte appena trascorsa, precisamente nelle prime ore di venerdì, intorno alle ore 04, accaduta in via Nazionale, tratto della strada statale 114, nel territorio di Aci Castello nei pressi della rotonda dell'ospedale Cannizzaro.

Dalle prime informazioni avute, una giovane di 27 anni alla guida di una Citroen C2, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è andata a finire contro il muro che delimita la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco insieme al personale sanitario del 118 che hanno estratto la conducente del veicolo, purtroppo per la giovane donna non c'è stato niente da fare, al medico del 118 non è rimasto altro che constatare il decesso.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza la zona interessata dall'incidente.

Sarà compito dei Carabinieri di Acireale ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social per l’ennesima vittima della strada.