TRAGEDIA NELL'ENNESE BIMBO 10 ANNI MUORE PER RECUPERARE LA PALLA
Un bambino di 10 anni è morto ieri sera nell'ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato portato, con un elicottero del 118, da Agira, paese dell'Ennese. Il piccolo, secondo quanto si è appreso, stava giocando a calcio con degli amici quando è scivolato da una scala per recuperare il pallone. Nel violento impatto con il suolo ha riportato un grave politrauma, in particolare uno cerebrale. Arrivato nel nosocomio catanese alle 19 di ieri, il piccolo, che aveva compiuto 10 anni nello scorso novembre, è deceduto un'ora dopo il ricovero. Sull'episodio indagano i carabinieri del comando provinciale di Enna.
(ANSA)