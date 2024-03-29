TRAGEDIA NELL'OSPEDALE DI RIBERA, UN PAZIENTE MUORE INTRAPPOLATO TRA LE FIAMME

Un paziente è morto nell'incendio scoppiato stasera nell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, nell'Agrigentino, pare per una sigaretta che l'uomo avrebbe acceso durante una seduta di ossigenoterapi...

Un paziente è morto nell'incendio scoppiato stasera nell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, nell'Agrigentino, pare per una sigaretta che l'uomo avrebbe acceso durante una seduta di ossigenoterapia.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno trovato il cadavere della vittima che era rimasta intrappolata fra le fiamme.

L'uomo, un romeno di 53 anni residente a Canicattì, avrebbe tolto la mascherina durante una seduta di ossigenoterapia alla quale era sottoposto, accendendo la sigaretta e provocando l'esplosione della macchina che erogava l'ossigeno.

Gli altri ricoverati nel reparto di medicina sono stati evacuati e trasferiti nelle sale del pronto soccorso