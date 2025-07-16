TRAGEDIA QUESTA MATTINA AD ACI CASTELLO: MUORE MOTOCICLISTA 45ENNE IN UN INCIDENTE CON UN’AUTO

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina ad Aci Castello, nel cuore della zona balneare. Un motociclista di 45 anni, Carmelo Trovato, residente nella stessa cittadina, ha perso la vi...

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina ad Aci Castello, nel cuore della zona balneare. Un motociclista di 45 anni, Carmelo Trovato, residente nella stessa cittadina, ha perso la vita dopo essersi scontrato con un’auto.

L’impatto è avvenuto intorno alle 7:30. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di verifica, la moto condotta da Trovato sarebbe finita contro una vettura che pare stesse effettuando una manovra di inversione a U nei pressi di un noto lido. Alcuni testimoni avrebbero confermato questa dinamica, ma le autorità stanno lavorando per chiarire con esattezza la sequenza degli eventi.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente e un’ambulanza del 118 è giunta sul posto in pochi minuti. All’arrivo dei sanitari, il centauro era già in arresto cardiaco. I tentativi di rianimazione si sono rivelati purtroppo vani.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, Trovato è giunto già privo di vita.

La notizia ha lasciato sgomenta la comunità locale, dove Carmelo era conosciuto e stimato per la sua attività di barbiere. Un uomo semplice, apprezzato per la sua cordialità e la passione per il suo lavoro. Lascia la moglie e due figlie.

Sui social, nel giro di poche ore, sono comparsi decine di messaggi di cordoglio e incredulità. Tra i tanti commenti:

“Sono molto triste, stamattina un incidente alla Scogliera ci porta via Carmelo Trovato” e “Non ho parole, riposa in pace e da lassù proteggi i tuoi figli.”

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e regolare il traffico, particolarmente intenso in quella fascia oraria.

Sono in corso le indagini per accertare con precisione la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità del tragico incidente.