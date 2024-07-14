TRAGEDIA QUESTA NOTTE AD AVELLINO. AUTO SI SCHIANTA CONTRO UN MURO DI CEMENTO, MORTI QUATTRO GIOVANI DAI 19 AI 21 ANNI

Tragedia questa notte, a Mirabella Eclano, fraz. Passo, si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto 3 autovetture, a seguito del quale sono deceduti sul colpo quattro ragazzi.Sul posto sono...

A cura di Redazione 14 luglio 2024 09:30

