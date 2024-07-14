TRAGEDIA QUESTA NOTTE AD AVELLINO. AUTO SI SCHIANTA CONTRO UN MURO DI CEMENTO, MORTI QUATTRO GIOVANI DAI 19 AI 21 ANNI
Tragedia questa notte, a Mirabella Eclano, fraz. Passo, si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto 3 autovetture, a seguito del quale sono deceduti sul colpo quattro ragazzi.
Sul posto sono intervenuti 3 equipaggi della Compagnia di Mirabella Eclano, unitamente ad una squadra dei VV.FF. di Grottaminarda e personale del “118”.
Secondo i primi accertamenti, la vettura sulla quale erano a bordo i quattro giovani, si sarebbe scontrata con altre due vetture provenienti dal senso opposto di marcia, terminando la corsa contro un muro in cemento.
Le salme sono state trasportate presso l’obitorio dell’ospedale di Benevento, a disposizione dell’A.G. competente, che ha disposto anche il sequestro degli smartphone e delle tre autovetture coinvolte nel sinistro stradale.
Accertamenti a cura del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano.