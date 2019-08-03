TRAGEDIA SFIORATA A OGNINA, AUTO RISCHIA DI CADERE DAL PONTE
Tragedia sfiorata ieri pomeriggio, intorno alle ore 18.30a Catania.Il sinistro, si è verificato lungo la ringhiera soprastante la Chiesa della Bambina.Alla guida dell’auto una giovane, molto probabil...
A cura di Redazione
03 agosto 2019 09:35
Tragedia sfiorata ieri pomeriggio, intorno alle ore 18.30a Catania.
Il sinistro, si è verificato lungo la ringhiera soprastante la Chiesa della Bambina.
Alla guida dell’auto una giovane, molto probabilmente una principiante vista la “P” presente sul lunotto del mezzo, che avrebbe perso il controllo del veicolo andando a finire contro la ringhiera.
Per fortuna nessuna conseguenza per la conducente, ma solo tanta paura.
Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.