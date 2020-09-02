TRAGEDIA SFIORATA IN VIA FONTE MAIOMONIDE GROSSO RAMO CADE SULLA STRADA
A cura di Redazione
02 settembre 2020 09:17
Tragedia sfiorata, ieri sera, in via Fonte Maimonide, nei pressi con l'incrocio con la via Nazario Sauro . Ad abbattersi un grosso ramo, che molto probabilmente a causa della sua "età" non ha retto più così da adagiarsi sul suolo, invadendo interamente la carreggiata.
Per fortuna non si registrano danni a persone e cose.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per liberare la zona dal grosso ramo e mettere in sicurezza l'area
