TRAGEDIA SFIORATA QUESTA MATTINA A PATERNO', GROSSO MASSO DI PIETRA LAVICA CADE UN TIR
Avrebbe potuto fare molti danni. Un grosso masso di pietra lavica trasportato da un mezzo pesante ha sfondato le protezioni del Tir che lo trasportava rotolando sulla sede stradale
Il sinistro si è verificato questa mattina, 23 Settembre 2022 intorno alle ore all’altezza della rotonda tra il corso Italia a la via Nazario Sauro,
Gli ingredienti perché potesse consumarsi una tragedia c’erano tutti, ma per fortuna nessuno si trovava a passare in quel momento in quel preciso punto della strada.
Fortunatamente in quel momento su quella parte della rotonda non transitava nessun mezzo.
Il traffico nel tratto interessato ha subito notevoli rallentamenti coinvolgendo pure le vie limitrofe.
Il pericolo è stato rimosso nel pomeriggio con dei mezzi speciali, sul posto la gestione del traffico la Polizia Municipale di Paternò.