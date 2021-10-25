TRAGEDIA SFIORATA SULLA MESSINA-CATANIA, MASSO DI 250KG CADE SULLA CARREGGIATA A SCALETTA ZANCLEA

Tragedia sfiorata stamani, per gli automobilisti in transito in direzione Messina.Intorno alle 11:30 un grosso masso di circa 200-300 kg, distaccatosi da un costone. è franato sulla corsia, in corrisp...

Intorno alle 11:30 un grosso masso di circa 200-300 kg, distaccatosi da un costone. è franato sulla corsia, in corrispondenza del tratto di carreggiata dove insiste il doppio senso di circolazione, all’altezza di Scaletta Zanclea.

Il distacco del masso fortunatamente non ha coinvolto alcun automezzo in transito danneggiando solamente un palo segnaletico. La Seconda squadra dei Comando provinciale dei Vigili del Fuoco lo ha rimosso dalla sede stradale e sono state avviate le verifiche per capire se sono possibili ulteriori crolli.

Sul posto la polizia stradale ed i tecnici del CAS.

Nel frattempo, anche in considerazione dell'allerta meteo diramata per le prossime ore, di concerto con le autorità di sicurezza territoriale è stata disposta l’immediata chiusura al transito del tratto autostradale e pertanto le automobili provenienti da Catania dovranno osservare l’uscita obbligatoria a Roccalumera, mentre quelle provenienti da Messina dovranno utilizzare l’uscita di Tremestieri.