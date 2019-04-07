TRAGEDIA SFIORATA QUESTA NOTTE SULL'A19
Pur senza ‘scomodare’ i miracoli, è comunque indubbio che l’automobilista involontario protagonista di un incidente stradale verificatosi questa notte sull'A19 , nei pressi dello svincolo tangenziale in direzione Catania. possa dirsi davvero molto fortunato.
Infatti non si trovava a bordo della sua auto, una Fiat “500” rimasta in panne e accostata sul lato destro della carreggiata, quando è sopraggiunto un altra autovettura, che, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, l’ha violentemente urtata, riducendola davvero molto male.
Pertanto l’episodio, che poteva comportare conseguenze davvero molto peggiori, non ha causato nessun danno fisico alle persone coinvolte, ma lo stesso non si può dire per l'auto.
Sul posto la Polizia Stradale, gli operai Anas ed una ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.