TRAGEDIA SUL LAVORO A MISTERBIANCO, OPERAIO CADE DA TRE METRI E MUORE IN UN CANTIERE EDILE

Un operaio di 56 anni, Angelo Aleo, è morto in un incidente in un cantiere edile di via famiglia Santagati di Misterbianco, nel Catanese.Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da tre met...

Un operaio di 56 anni, Angelo Aleo, è morto in un incidente in un cantiere edile di via famiglia Santagati di Misterbianco, nel Catanese.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da tre metri durante la realizzazione del solaio di un edificio per civile abitazione.

La salma, su disposizione della Procura di Catania, è stata trasferita nell'obitorio del Policlinico del capoluogo etneo.

Sull'accaduto indagato carabinieri della Tenenza di Misterbianco ed esperti dello Spresal dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania.

“Nulla e nessuno restituiranno alla famiglia l’operaio edile morto oggi a Misterbianco. Una risposta, però, è dovuta: in quel cantiere, come in altri, era mai stato controllato il rispetto delle norme di sicurezza? O ancora una volta bisognerà accontentarsi di lacrimucce e cinici silenzi delle istituzioni politiche sulle carenze di organico negli Ispettorati del Lavoro a Catania e in Sicilia?”

Lo affermano Enza Meli e Nino Potenza, segretari generali di Uil e Feneal Uil Catania, commentando “con rabbia e dolore” la notizia dell’incidente mortale a Misterbianco che è costato la vita a un lavoratore cinquantaseienne.

“Siamo accanto ai familiari della vittima – aggiungono gli esponenti sindacali – nella disperata richiesta di verità e giustizia, per questo offriamo loro assistenza legale e sindacale. Come sempre, intanto, esprimiamo piena fiducia in magistratura e forze dell’ordine perché facciano adesso luce sull’accaduto, mentre siamo costretti ancora una volta a denunciare la strage silenziosa che in carenza di prevenzione si consuma quotidianamente nei cantieri, nei terreni agricoli, nelle fabbriche.”.