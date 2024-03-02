TRAGEDIA SUL LAVORO A MISTERBIANCO: URTA I CAVI ELETTRICI CON UNA GRU, MORTO 69ENNE

Una tragedia si è verificata a Misterbianco con la perdita dell'imprenditore Salvatore Di Franco, noto nel settore autotrasporti. Di Franco, 70 anni, è deceduto in un incidente sul lavoro all'interno...

Una tragedia si è verificata a Misterbianco con la perdita dell'imprenditore Salvatore Di Franco, noto nel settore autotrasporti. Di Franco, 70 anni, è deceduto in un incidente sul lavoro all'interno della sua azienda.

Secondo quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto mentre Di Franco stava operando una gru per posizionare un container. Purtroppo, il braccio meccanico della gru ha urtato i cavi dell'alta tensione, causando una scarica elettrica fatale.

Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto d'urgenza in elicottero all'ospedale Cannizzaro di Catania, le condizioni di Di Franco sono apparse subito critiche. È arrivato in ospedale in arresto cardiaco e con gravi fratture multiple, e purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero in rianimazione.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco e gli ispettori dello Spresal per gli accertamenti del caso.

Salvatore Di Franco era una figura rispettata e amata nella sua comunità.

Titolare dell'azienda specializzata in trasporti e movimentazione terra, ha dedicato oltre 30 anni della sua vita al lavoro che amava. La sua generosità, cordialità e disponibilità lo rendevano una figura molto stimata, sempre pronto ad aiutare gli altri con i mezzi a sua disposizione.

La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto nella comunità imprenditoriale locale e nei cuori di coloro che lo conoscevano.