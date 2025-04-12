TRAGEDIA SUL LAVORO A TRAPANI: 35ENNE MUORE SCHIACCIATO DA UNA PORTA BLINDATA

Pietro Zito, un operaio di 35 anni originario di Montelepre ma residente a Cinisi, è deceduto all'ospedale Villa Sofia di Palermo, a seguito delle gravissime ferite riportate giovedì in un tragico inc...

Pietro Zito, un operaio di 35 anni originario di Montelepre ma residente a Cinisi, è deceduto all'ospedale Villa Sofia di Palermo, a seguito delle gravissime ferite riportate giovedì in un tragico incidente avvenuto a Misiliscemi, nel Trapanese.

L'uomo, dipendente di una ditta di infissi di Carini, è stato schiacciato dalla stessa porta blindata che stava trasportando per una consegna.

Pietro Zito era impegnato nella consegna di una pesante porta blindata per conto dell'azienda di Carini per la quale lavorava. Durante le operazioni di trasporto la pesante struttura lo ha travolto, schiacciandolo.

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Il 35enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate ai sanitari. Data la gravità del quadro clinico, i medici hanno disposto il trasferimento del paziente prima all'ospedale Civico di Palermo e, successivamente, al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia, sempre nel capoluogo siciliano, struttura specializzata nella gestione dei traumi più complessi.

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici e le cure intensive, l'uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto oggi.