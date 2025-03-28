TRAGEDIA SULL' A20 MESSINA PALERMO, FURGONE SFONDA IL GUARDRAIL E PRECIPITA NELLA SCARPATA: MORTO 28ENNE CATANESE

Ennesima tragedia sulla A20 Messina-Palermo. Questa mattina, intorno alle 8, un furgone è uscito di strada tra gli svincoli di Rometta e Milazzo, sfondando il guardrail e precipitando in una scarpata....

Ennesima tragedia sulla A20 Messina-Palermo. Questa mattina, intorno alle 8, un furgone è uscito di strada tra gli svincoli di Rometta e Milazzo, sfondando il guardrail e precipitando in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Messina e la Polizia Stradale. I soccorritori del 118, giunti con un’ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente, un giovane di 28 anni originario di Ramacca, in provincia di Catania. Le sue generalità non sono state ancora rese note.

Il magistrato ha autorizzato la rimozione della salma, che è stata trasportata in ospedale per il riconoscimento ufficiale. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe morto sul colpo.

Restano da chiarire le cause dell’incidente: non si esclude un malore improvviso o la perdita di controllo del mezzo a causa del manto stradale bagnato.

Nel frattempo, le autorità sono al lavoro per rimuovere il veicolo e ripristinare la normale viabilità. Seguiranno aggiornamenti sulla dinamica dell’incidente e sull’identità della vittima..