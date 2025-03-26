95047

TRAGEDIA SULLA A19: OGGI I FUNERALI DI PAOLA MARCHESE, PROCLAMATO IL LUTTO CITTADINO AD AGIRA

Si terranno oggi pomeriggio alle ore 16.00, presso la chiesa Reale Abbazia di San Filippo ad Agira, i funerali di Paola Marchese, la 35enne rimasta vittima di un tragico incidente stradale avvenuto ie...

26 marzo 2025 11:35
Si terranno oggi pomeriggio alle ore 16.00, presso la chiesa Reale Abbazia di San Filippo ad Agira, i funerali di Paola Marchese, la 35enne rimasta vittima di un tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina sull'autostrada A19, nei pressi dello svincolo di Agira.

La comunità locale è profondamente scossa dall'accaduto e la sindaca di Agira, Maria Greco, ha proclamato per oggi il lutto cittadino in segno di vicinanza e cordoglio alla famiglia della giovane donna.

Nel violento scontro, il marito della vittima è rimasto gravemente ferito ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche presso l'ospedale Cannizzaro di Catania.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Stradale, l'incidente ha coinvolto due veicoli: quello della coppia di sposi e un'altra auto con a bordo una persona, che è stata trasferita all'ospedale Umberto I di Enna. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti.

La tragedia ha colpito anche il figlio della coppia, un bambino di 7 anni, che al momento dell'incidente si trovava a scuola. La Procura ha immediatamente aperto un'inchiesta per omicidio stradale e ha disposto il sequestro di entrambi i veicoli coinvolti per chiarire la dinamica dello scontro.

L'intera comunità di Agira si stringe attorno alla famiglia Marchese in questo momento di immenso dolore, partecipando con commozione all'ultimo saluto a Paola.

