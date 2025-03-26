TRAGEDIA SULLA A19: OGGI I FUNERALI DI PAOLA MARCHESE, PROCLAMATO IL LUTTO CITTADINO AD AGIRA

Si terranno oggi pomeriggio alle ore 16.00, presso la chiesa Reale Abbazia di San Filippo ad Agira, i funerali di Paola Marchese, la 35enne rimasta vittima di un tragico incidente stradale avvenuto ie...

Si terranno oggi pomeriggio alle ore 16.00, presso la chiesa Reale Abbazia di San Filippo ad Agira, i funerali di Paola Marchese, la 35enne rimasta vittima di un tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina sull'autostrada A19, nei pressi dello svincolo di Agira.

La comunità locale è profondamente scossa dall'accaduto e la sindaca di Agira, Maria Greco, ha proclamato per oggi il lutto cittadino in segno di vicinanza e cordoglio alla famiglia della giovane donna.

Nel violento scontro, il marito della vittima è rimasto gravemente ferito ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche presso l'ospedale Cannizzaro di Catania.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Stradale, l'incidente ha coinvolto due veicoli: quello della coppia di sposi e un'altra auto con a bordo una persona, che è stata trasferita all'ospedale Umberto I di Enna. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti.

La tragedia ha colpito anche il figlio della coppia, un bambino di 7 anni, che al momento dell'incidente si trovava a scuola. La Procura ha immediatamente aperto un'inchiesta per omicidio stradale e ha disposto il sequestro di entrambi i veicoli coinvolti per chiarire la dinamica dello scontro.

L'intera comunità di Agira si stringe attorno alla famiglia Marchese in questo momento di immenso dolore, partecipando con commozione all'ultimo saluto a Paola.