TRAGEDIA SULLA GELA-CATANIA, DUE MORTI E CINQUE FERITI - AGGIORNAMENTO

E' ricoverata con la prognosi riservata nell'ospedale di Catania la donna incinta rimasta gravemente ferita in un incidente automobilistico a Ramacca (Ct).

Le vittime sono, Teresa Di Caudo, 27 anni di Caltagirone, e il suo compagno Vincenzo Grosso, 29 anni, originario di Grammichele. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Palagonia, coordinati dalla Procura di Caltagirone. Secondo la prima ricostruzione a scontrarsi - sulla Catania-Gela in zona Innarello - sarebbero state una Nissan Micra con a bordo cinque persone (tre le quali le due vittime) e una Mercedes con due occupanti a bordo.

I feriti sono stati trasportati all'ospedale Gravina di Caltagirone e all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania.