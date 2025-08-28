Tragedia sulla Marina di Ragusa–Santa Croce: muore la soccorritrice del 118. Il ricordo del collega Sergio: “Tra le urla e le lamiere ho trovato la mia amica Roberta”

MODICA – Tragedia mercoledì sera intorno alle 20.30 sulla strada Marina di Ragusa–Santa Croce Camerina, a circa un chilometro dal Koala. A perdere la vita è stata Roberta Occhipinti, 59 anni, autista...

MODICA – Tragedia mercoledì sera intorno alle 20.30 sulla strada Marina di Ragusa–Santa Croce Camerina, a circa un chilometro dal Koala. A perdere la vita è stata Roberta Occhipinti, 59 anni, autista soccorritrice del 118, residente a Marina di Ragusa e in servizio a Marina di Modica.

La donna aveva appena terminato il turno di lavoro e stava facendo rientro a casa quando la sua auto si è scontrata con un’altra vettura. Trasportata in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, è deceduta poco dopo l’arrivo. L’altra conducente coinvolta è stata ricoverata al Guzzardi di Vittoria: non è in pericolo di vita.

Sergio, collega del 118 intervenuto sul luogo dell’incidente, ha affidato a Facebook un ricordo commovente: «Lo squillo del telefono… la voce dell’operatore che ti assegna il soccorso… l’urlo della sirena, la corsa verso il luogo dell’incidente… e poi la tragica scoperta. Tra le lamiere c’eri tu, la mia amica e collega Roberta. Tutto mi sarei aspettato ma non questo. L’ultima volta che ci siamo incontrati al pronto soccorso ci eravamo promessi di fare un turno insieme come anni fa… questo non potrà più accadere. Mi rimarrà il ricordo della tua dolcezza e dell’immensità del tuo animo gentile».

Cordoglio e sgomento nella comunità modicana e tra i colleghi del 118, che la ricordano per dedizione, umanità e professionalità.