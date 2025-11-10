Tragedia sulla Palermo–Agrigento, scontro tra un’auto e un furgone: 2 morti

Tragedia della strada questa mattina, lunedì 10 novembre, lungo la strada statale Palermo–Agrigento, nel tratto che attraversa il territorio di Vicari.Un violento scontro tra un furgone Iveco Daily e...

Tragedia della strada questa mattina, lunedì 10 novembre, lungo la strada statale Palermo–Agrigento, nel tratto che attraversa il territorio di Vicari.

Un violento scontro tra un furgone Iveco Daily e una Peugeot station wagon è costato la vita a due persone, mentre una terza è rimasta gravemente ferita.

Secondo le prime informazioni, i due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente per cause ancora da chiarire. L’impatto è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo ai conducenti dei mezzi.

Al momento non si conoscono ancora le generalità delle vittime, che sarebbero i due uomini alla guida dei veicoli coinvolti.

L’unico sopravvissuto è stato soccorso dal personale del 118, che ha richiesto anche l’intervento di un elicottero per il trasferimento d’urgenza in ospedale.

Le sue condizioni sarebbero particolarmente gravi.

Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia Stradale di Lercara Friddi, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La circolazione è rimasta temporaneamente interrotta nel tratto interessato, per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi distrutti.

Una mattinata segnata dal dolore e dall’ennesima tragedia sulle strade siciliane