Tragedia sulla ss 121 muore 24 paternese

Un altro morto sulla 121. L'ennesimo incidente sulla statale Catania - Paternò è costato la vita a un giovane di 24 anni Alessandro Fazio che, per cause ancora da ricostruire, è andato a impattare in modo autonomo contro il guard rail nei pressi dello svincolo Valcorrente. Lo scontro, avvenuto intorno alle 2,30 del mattino, è stato fatale e, come confermano i carabinieri della stazione di Paternò - che sono prontamente intervenuti - il ragazzo sarebbe morto sul colpo. Sul posto, oltre ai militari, i sanitari del 118, i vigili del fuoco, che hanno dovuto tirare fuori il corpo dall'abitacolo, e l'Anas che hanno chiuso la strada, riaperta solo stamane

