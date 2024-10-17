TRAGEDIA SULLA SS 417: MUORE DOPO UNA SETTIMANA DI RICOVERO IL CAMIONISTA DI BIANCAVILLA SILVIO MILIA

Dopo una settimana di ricovero in gravi condizioni, è deceduto oggi presso l'ospedale Cannizzaro di Catania il camionista 55enne Silvio Milia, originario di Biancavilla. Milia era rimasto coinvolto in...

Dopo una settimana di ricovero in gravi condizioni, è deceduto oggi presso l'ospedale Cannizzaro di Catania il camionista 55enne Silvio Milia, originario di Biancavilla. Milia era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale autonomo avvenuto il 9 ottobre scorso sulla strada statale 417, nel tratto tra Mineo e Palagonia. A bordo del suo camion carico di fichi d'India, l'uomo aveva perso il controllo del mezzo pesante, finendo fuori strada e ribaltandosi in un campo adiacente.

L'incidente aveva destato immediata preoccupazione per la gravità delle sue condizioni. Sul posto erano intervenuti i soccorsi, che, valutata la situazione critica, avevano disposto il trasferimento urgente in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Qui,

Milia era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, ma nonostante gli sforzi dei medici, il camionista non è riuscito a superare i gravi traumi riportati e si è spento oggi, dopo sette giorni di agonia.

La notizia della morte di Silvio Milia ha scosso profondamente la comunità di Biancavilla, dove l'uomo era conosciuto e rispettato. I suoi concittadini si sono uniti nel cordoglio, esprimendo vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Il tragico incidente, avvenuto su una strada già nota per la sua pericolosità, riporta ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza stradale in quel tratto della SS 417, teatro di numerosi incidenti negli ultimi anni.