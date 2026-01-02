Tragedia sull’Etna: turista muore lungo il sentiero di Monte Gemmellaro

Un’escursione sull’Etna si è trasformata in tragedia nella giornata di venerdì. Poco prima delle ore 13, il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stat...

Un’escursione sull’Etna si è trasformata in tragedia nella giornata di venerdì. Poco prima delle ore 13, il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato dalla Centrale Operativa 118 di Catania per un uomo colto da arresto cardiaco lungo il sentiero di Monte Gemmellaro, nel territorio di Nicolosi, percorso che conduce all’omonimo rifugio.

Scattato l’allarme, due squadre di tecnici della Stazione Etna Sud del Soccorso Alpino si sono immediatamente dirette verso l’area indicata, intercettando l’ambulanza del 118 già giunta all’inizio della stradella forestale. Sul posto erano presenti anche gli operatori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) e il Corpo Forestale, impegnati nelle attività di supporto e coordinamento.

Nel frattempo, la Centrale Operativa 118 ha disposto l’invio dell’eliambulanza in servizio presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania, con a bordo un medico anestesista rianimatore e un infermiere di area critica. L’elicottero, non dotato di verricello, è riuscito ad atterrare a valle del bivacco di Monte Gemmellaro; da lì il personale sanitario ha proseguito a piedi fino a raggiungere l’uomo.

Una volta sul posto, sono state avviate immediatamente le manovre di rianimazione cardio-polmonare, purtroppo senza esito. Al termine delle procedure sanitarie, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del turista.

Ottenute le autorizzazioni di rito, la salma è stata trasportata a valle dai tecnici del Soccorso Alpino e successivamente affidata alle onoranze funebri. L’ennesimo episodio che riporta l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della prudenza durante le escursioni sul vulcano, anche su sentieri frequentati e apparentemente accessibili.