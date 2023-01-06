95047

TRAGEDIE DELL'EPIFANIA A PALERMO E REGGIO CALABRIA. MORTE DUE BIMBE, TRAVOLTE DA AUTOMOBILI

A cura di Redazione Redazione
06 gennaio 2023 20:25
News
Tragedia dell'Epifania nelle strada italiane .

Una bambina di 4 anni è morta investita da un'auto a Termini Imerese (Pa), in contrada Chiarera; è stata travolta mentre usciva da un cancello.

I familiari l'hanno portata all'ospedale Cimino dove è stato constatato il decesso.

Momenti di tensioni al nosocomio, dove si sono ritrovati parenti e amici. Indagano i carabinieri.

E un'altra bambina di 10 anni, di Reggio Calabria, è morta sull'A2.

La piccola viaggiava assieme alla famiglia, quando un guasto all'autovettura li ha costretti a sostare in una fascia di emergenza.

Appena scesa dall'auto, è stata investita da una macchina.

