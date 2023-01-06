TRAGEDIE DELL'EPIFANIA A PALERMO E REGGIO CALABRIA. MORTE DUE BIMBE, TRAVOLTE DA AUTOMOBILI
Tragedia dell'Epifania nelle strada italiane .Una bambina di 4 anni è morta investita da un'auto a Termini Imerese (Pa), in contrada Chiarera; è stata travolta mentre usciva da un cancello.I familiari...
Una bambina di 4 anni è morta investita da un'auto a Termini Imerese (Pa), in contrada Chiarera; è stata travolta mentre usciva da un cancello.
I familiari l'hanno portata all'ospedale Cimino dove è stato constatato il decesso.
Momenti di tensioni al nosocomio, dove si sono ritrovati parenti e amici. Indagano i carabinieri.
E un'altra bambina di 10 anni, di Reggio Calabria, è morta sull'A2.
La piccola viaggiava assieme alla famiglia, quando un guasto all'autovettura li ha costretti a sostare in una fascia di emergenza.
Appena scesa dall'auto, è stata investita da una macchina.