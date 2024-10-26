TRAGICO INCIDENTE A GIARRE: PEDONE 78ENNE INVESTITO E UCCISO DA UN’AUTO

Un incidente mortale si è verificato a Giarre, lungo corso Europa, dove un pedone di 78 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una Fiat Panda guidata da un 82enne.L’anziano stava attrave...

Un incidente mortale si è verificato a Giarre, lungo corso Europa, dove un pedone di 78 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una Fiat Panda guidata da un 82enne.

L’anziano stava attraversando la strada quando è stato colpito dal veicolo: l’impatto violento lo ha sbalzato sul selciato, e i soccorsi sono stati immediatamente allertati.

Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento degli operatori del 118, i tentativi di rianimazione sono risultati vani, e il 78enne è deceduto pochi minuti dopo l’incidente.

Sul luogo è intervenuta la polizia locale per eseguire i rilievi necessari e chiarire la dinamica dell’evento.

Il conducente dell’auto, anch’egli in età avanzata, ha accusato un malore subito dopo l’incidente ed è stato assistito dal personale medico presente.