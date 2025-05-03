TRAGICO INCIDENTE A MARINA DI RAGUSA: UN MORTO CARBONIZZATO DOPO UNO SCONTRO TRA DUE AUTO

Marina di Ragusa – Sabato 3 maggio 2025 – Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:30, lungo la Strada Provinciale 27 nei pressi di Marina di Ragusa...

Due auto, una Fiat 500 e una Peugeot 2008, sono rimaste coinvolte in un violento impatto frontale per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, a seguito dello scontro la Peugeot ha sbandato e ha preso fuoco.

Il conducente, purtroppo, è rimasto intrappolato nell’abitacolo e ha perso la vita carbonizzato. Inutili i tentativi di soccorso da parte delle tre ambulanze giunte tempestivamente sul posto: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo si sono spente per autoestinzione prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico, che ha subito pesanti rallentamenti.

L’identità della vittima non è stata ancora resa nota. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

(Foto: Franco Assenza)