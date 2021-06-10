TRAGICO INCIDENTE A SANTA MARIA DI LICODIA, MORTO 20ENNE

AGGIORNAMENTOAggiornamento tragico dell'incidente che si è verificato questa mattina a Santa Maria di LicodiaÈ morto il ventenne R.V. coinvolto nel sinistro stradale, purtroppo a nulla sono valsi i so...

AGGIORNAMENTO

Aggiornamento tragico dell'incidente che si è verificato questa mattina a Santa Maria di Licodia

È morto il ventenne R.V. coinvolto nel sinistro stradale, purtroppo a nulla sono valsi i soccorsi giunti sul posto, l’elisoccorso proveniente dall'ospedale Cannizzaro di Catania è ripartito vuoto.

IN AGGIORNAMENTO

FLASH

Grave incidente pochi minuti fa a Santa Maria di Licodia.

Il sinistro si è verificato in Via Aldo Moro nei pressi della piscina, coinvolti secondo le prime informazioni un autovettura ed uno scooter.

Ad avere la peggio il centauro, rimasto gravemente ferito, sul posto sta intervenendo l'elisoccorso vista la gravità delle ferite.

Sul posto i soccorsi, il tratto interessato dal sinistro è attualmente chiuso.