TRAGICO INCIDENTE AD ACIREALE: MUORE MOTOCICLISTA DI 31 ANNI

Nel primo pomeriggio di oggi, 26 Maggio 2024 un tragico incidente stradale si p verificato nella frazione acese di Mangano.

Venerando Patanè, conosciuto come "Nando", un giovane motociclista di 31 anni residente nella frazione acese di Guardia, ha perso tragicamente la vita.

Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di indagini.

Nando, mentre guidava la sua moto, ha perso il controllo del mezzo per ragioni che le autorità stanno ancora cercando di chiarire. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente un'ambulanza, tre pattuglie della polizia locale e l'elisoccorso del 118.

Nonostante il rapido intervento e il tempestivo trasporto all'ospedale Cannizzaro di Catania, il giovane è deceduto poche ore dopo il ricovero.

I social media sono stati inondati di messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi da parte di amici e conoscenti. Fabrizio ha scritto: "Nando, tanti ricordi da piccoli, voglio ricordare quelli…anche perché ora non saprei dire nulla. Un maledetto secondo basta per far venire i brividi. Tvb Nando Patanè". Anche Francesca ha voluto esprimere il suo dolore: "Ti conoscevo dall'asilo, siamo cresciuti tutti insieme agli altri compagni di classe e fino ad un mese fa ti ho visto al bar dove lavoro."

La comunità di Acireale si unisce nel dolore e nella memoria di Venerando "Nando" Patanè, sperando che le indagini possano fare luce su questo tragico evento e portare un minimo di conforto ai familiari e agli amici colpiti da questa inaspettata perdita.