TRAGICO INCIDENTE IERI SERA AD ACI SANT'ANTONIO: VITTIMA UN MOTOCICLISTA 34ENNE

Ieri pomeriggio si è verificato un tragico incidente stradale ad Aci Sant'Antonio, che ha portato alla morte di Bruno Barbagallo, un motociclista di 34 anni residente nel comune, di professione nettur...

Ieri pomeriggio si è verificato un tragico incidente stradale ad Aci Sant'Antonio, che ha portato alla morte di Bruno Barbagallo, un motociclista di 34 anni residente nel comune, di professione netturbino. La tragedia è avvenuta lungo la circonvallazione, dove Barbagallo, in sella alla sua moto, si è scontrato violentemente con un camion.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante stava effettuando una manovra sulla carreggiata al momento dell'impatto, e il motociclista sarebbe finito sotto il camion. Lo scontro è stato di una violenza tale che per il giovane non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia locale per effettuare i rilievi necessari e per regolare il traffico, temporaneamente rallentato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada.

La scomparsa improvvisa di Bruno Barbagallo ha lasciato sotto shock la comunità locale. Il sindaco di Aci Sant'Antonio, Quintino Rocca, ha espresso il proprio cordoglio: "Stasera siamo un paese lacerato dal dolore e dalla rabbia. Non possiamo fare altro che stringerci attorno allo strazio della famiglia. Addio Bruno."