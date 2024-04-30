TRAGICO INCIDENTE IERI SULLA PALERMO-MESSINA: CARABINIERE DI 23 ANNI PERDE LA VITA

Un carabiniere di 23 anni, Daniele Breganze, originario di Palermo, è morto nello scontro tra un’auto e un tir lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina. Il giovane militare dell'Arma viaggiava da solo a...

Un carabiniere di 23 anni, Daniele Breganze, originario di Palermo, è morto nello scontro tra un’auto e un tir lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina.

Il giovane militare dell'Arma viaggiava da solo al volante della propria autovettura.

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, 29 aprile 2024, nel tratto tra Brolo e Rocca di Caprileone, in direzione Palermo.

Per cause in corso di accertamento, il veicolo del carabiniere si è scontrato con un autoarticolato che lo precedeva all’interno della galleria Cipolla, poche centinaia di metri dopo lo svincolo autostradale di Brolo, in un tratto in cui vi sono dei lavori, con restringimento della carreggiata. Per il giovane l’impatto è stato fatale.

Illeso il conducente del mezzo pesante, in comprensibile stato di shock, trasferito per gli accertamenti del caso all’ospedale di Sant’Agata Militello. Sul posto la polizia stradale del distaccamento santagatese, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, i mezzi del pronto intervento autostradale e del Cas ed una pattuglia dei carabinieri di Patti.