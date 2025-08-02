Tragico incidente ieri sulla SS 417 Catania-Gela: scontro tra auto e tir, muoiono padre e figlia, sei feriti

Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la Strada Statale 417 Catania-Gela, al km 24+600. Coinvolti cinque veicoli e otto persone in totale. Il bilancio è pesante:...

A perdere la vita sono stati Giuseppe Ruscica, 71 anni, e la figlia Martina, 33 anni, entrambi originari di Comiso. Viaggiavano su una Hyundai Tucson precipitata in un canale laterale. Con loro anche la moglie dell’uomo, estratta ancora in vita e trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova in condizioni critiche.

Oltre alla Tucson, sono rimasti coinvolti due autoarticolati, una Range Rover Evoque e una Kia Sportage. La coppia che viaggiava su quest’ultima è uscita illesa. Il conducente della Range Rover è stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale, mentre tra i passeggeri si contano una donna operata d’urgenza e un bambino di 8 anni, che ha riportato una frattura e lesioni con prognosi di 30 giorni.

Uno dei due autisti dei mezzi pesanti ha riportato lievi ferite, l’altro è rimasto illeso.

Le operazioni di soccorso, complesse e prolungate, hanno impegnato per ore i vigili del fuoco di Caltagirone e Palagonia. I feriti sono stati assistiti dal personale medico del 118 intervenuto con più ambulanze e supportati dai medici in servizio negli ospedali di zona.

Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono state avviate dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell’ordine presenti sul posto.